Rusko zunanje ministrstvo kritično do potez slovenske vlade

Moskva, 7. aprila - Odločitev slovenske vlade, da zmanjša število osebja na ruskem veleposlaništvu, je zelo neodgovorna in neprijazna, so v sredo sporočili iz ruskega zunanjega ministrstva. Te poteze odražajo protirusko stališče, ki ga zagovarja trenutna slovenska vlada, in ki občasno prekorači mejo v smeri rusofobije, so dodali.