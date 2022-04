Roglič v Baskiji še odbija napade

Bilbao, 7. aprila - Slovenski kolesarski as Primož Roglič na dirki še naprej odbija napade tekmecev in še naprej vodi v skupnem seštevku. Za kolesarjem ekipe Jumbo-Visma je sicer težka četrta etapa, v kateri so ga spet napadali, toda ni se dal, v zaključku je v večji skupini celo sprintal za najvišja mesta in zasedel četrto mesto.