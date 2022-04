Končana restavratorska dela Puccinijeve vile v toskanskem Torre del Lago

Firence, 9. aprila - Restavratorska dela na secesijski vili italijanskega skladatelja Giacoma Puccinija v Torre del Lago južno od toskanskega mesta Viareggio so končana. Dela, ki so trajala več mesecev, so bila namenjena mozaičnim tlom v beneškem slogu, stenskim tkaninam ter okvirjem vrat in oken vile, ki je sicer muzej Puccini.