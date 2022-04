V Evropi velika smrtnost mladih volkov

Ljubljana, 9. aprila - V Evropi le malo volkov dočaka višjo starost, saj je smrtnost mladih volkov precej velika. Pogost vzrok smrti sta trk z vozilom ali nezakonit uboj. V Sloveniji so v zadnjih treh letih tako umrli štirje od šestih mladih volkov, ki so bili opremljeni s telemetrično ovratnico, so navedli na ljubljanski biotehniški fakulteti.