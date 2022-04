Zpizu lani iz državnega proračuna za pokritje primanjkljaja 718,7 milijona evrov

Ljubljana, 7. aprila - Vlada je danes potrdila finančno poročilo pokojninskega zavoda za leto 2021, ki ga je zavod sklenil z izravnanimi prihodki in odhodki v višini 6,2 milijarde evrov. Da so prihodki in odhodki izenačeni, je zavod iz državnega proračuna prejel 718,7 milijona evrov.