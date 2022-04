Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP izgubil več kot pol odstotka

Ljubljana, 7. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes znižal za 0,58 odstotka, pri čemer so delnice Petrola in Luke Koper izgubile po več kot odstotek vrednosti. Med delnicami v indeksu so se podražile le delnice Cinkarne Celje. K za nekaj več kot enemu milijonu evrov sklenjenim poslom so skoraj polovico prispevale delnice Krke.