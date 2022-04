Borza se je po začetni paniki po vojaškem napadu na Ukrajino stabilizirala

Ljubljana, 7. aprila - Na borzah je po napadu na Ukrajino najprej prišlo do panike, nato pa je borza okrevala, sta na današnjem spletnem dogodku Ljubljanske borze dejala Urban Belič iz Ilirike in Aleš Lokar iz Generali Investments. Za letos pričakujeta trgovanje v omejenem razponu. Določena zaščita pred inflacijo so lahko naložbe v delnice, menita.