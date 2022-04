Za ukrajinske otroke v Logatcu tudi tečaji slovenščine

Logatec/Nova Gorica, 8. aprila - Ukrajinski šoobvezni otroci, ki jih je v nastanitvenem centru v Logatcu okoli 60, so ta teden začeli obiskovati pouk. Poleg spoznavanja novega šolskega okolja in sošolcev so zanje pripravili dvotedenski tečaj slovenščine, je za STA povedal ravnatelj Osnovne šole Tabor iz Logatca Jure Kramar.