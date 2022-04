Hrvaška od sobote skoraj brez vseh protikoronskih ukrepov

Zagreb, 7. aprila - Hrvaška bo v soboto odpravila skoraj vse protikoronske ukrepe. Uporaba maske bo obvezna le še v zdravstvu in socialnovarstvenih ustanovah, ne pa več v javnem prevozu in trgovinah. Lažji bo tudi prehod državne meje, saj ob vstopu v Hrvaško ne bodo več zahtevali covidnega potrdila, so sporočili s hrvaškega notranjega ministrstva.