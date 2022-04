Na čelo urada za okrevanje in odpornost Josip Mihalic

Ljubljana, 7. aprila - Vlada je na današnji seji Josipa Mihalica imenovala za direktorja Urada RS za okrevanje in odpornost, so po seji sporočili iz vlade. Mihalic je bil imenovan za petletni mandat, ki bo trajal od 1. maja letos do najdlje 30. aprila 2027, z možnostjo ponovnega imenovanja.