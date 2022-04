Na konferenci o virih financiranja za mala in srednja podjetja

Vransko, 7. aprila - Viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja so bili v ospredju prvega dne devete mednarodne konference omenjenih podjetij z naslovom Zgrabimo priložnost. Omejena finančna podpora, zamude plačil in slabša dostopnost do virov lahko ogrozijo zeleno in digitalno transformacijo podjetij, so opozorili govorniki.