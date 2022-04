Slovenija lahko sprejme 60 ukrajinskih bolnikov

Ljubljana, 7. aprila - Vlada je na današnji seji sprejela sklep o premeščanju pacientov iz Ukrajine, ki določa, da javni zdravstveni zavodi, ki opravljajo rehabilitacijske in zdraviliške dejavnosti, v rehabilitacijo sprejmejo do 10 bolnikov iz Ukrajine. Poleg tega lahko bolnišnice na zdravljenje sprejmejo še 50 ukrajinskih pacientov, so sporočili.