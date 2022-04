Vlada Lekan Štrukljevo ponovno imenovala za v. d. direktorja službe vlade za zakonodajo

Ljubljana, 7. aprila - Vlada je na današnji seji Matejo Lekan Štrukelj znova imenovala za vršilko dolžnosti direktorja Službe vlade RS za zakonodajo za obdobje največ šestih mesecev, in sicer do imenovanja generalnega direktorja službe po opravljenem natečajnem postopku, so po seji sporočili z vlade.