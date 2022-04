Evropski parlament z zahtevami za pravico do popravila izdelkov

Strasbourg, 7. aprila - Evropski parlament je danes sprejel zahteve glede zakonodajnega predloga o pravici do popravila, ki ga bo v nadaljevanju letošnjega leta predstavila Evropska komisija. Zavzeli so se za ustrezno zasnovo dolgotrajnih izdelkov, označevanje za boljše obveščanje potrošnikov in razširitev pravic jamstva.