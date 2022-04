Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije z ePojmovnikom

Ljubljana, 7. aprila - Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije že od ustanovitve leta 1991 sistematično skrbi za slovensko terminologijo s področja jedrske znanosti in tehnologije. Tako redno posodabljajo in izdajajo Pojmovnik strokovnih izrazov s področij jedrske tehnike in varstva pred sevanji. Z novo izdajo ga prenašajo v spletno okolje, kjer se imenuje ePojmovnik.