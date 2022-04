Bruselj odobril ustanovitev skupnega podjetja hčerinskih družb Lufthanse in Volkswagna

Bruselj, 7. aprila - Evropska komisija je odobrila ustanovitev skupnega podjetja hčerinskih družb Lufthanse in Volkswagna. Skupno podjetje bo družbi Volkswagen ter drugim deležnikom v avtomobilski industriji in drugih sektorjih zagotavljalo svetovanje na področju informacijskih tehnologij in druge pomožne storitve, so danes sporočili iz Bruslja.