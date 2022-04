AMZS in ZPM Ljubljana Moste - Polje zbrala 300 koles za otroke iz socialno ogroženih družin

Ljubljana, 7. aprila - Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je od oktobra lani v sodelovanju z avto-moto društvi in Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Ljubljana Moste - Polje v sklopu projekta Kolesa za vse! zbrala več kot 300 rabljenih koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Po pregledu in popravilu koles je večina že našla nove lastnike, so sporočili iz AMZS.