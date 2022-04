Evropski parlament zahteva embargo na uvoz ruskih energentov

Bruselj, 7. aprila - Poslanci Evropskega parlamenta zahtevajo popoln embargo na uvoz ruske nafte, premoga, jedrskega goriva in plina. Ob tem so izrazili ogorčenje zaradi poročil o grozodejstvih ruske vojske ter pozvali k izključitvi Rusije iz mednarodnih organizacij in nadaljnji dobavi orožja Ukrajini, so danes sporočili iz Evropskega parlamenta.