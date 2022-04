Evropski parlament pozval članice EU k zaščiti ukrajinskih otrok

Bruselj, 7. aprila - Evropski parlament je danes sprejel resolucijo, v kateri je pozval k različnim ukrepom za zaščito otrok in mladih, ki bežijo pred nasiljem v Ukrajini, in za njihovo lažje vključevanje v družbo v državah gostiteljicah. Poslanci so pozvali tudi, naj se jim omogoči varen prehod iz obleganih območij, sporoča Evropski parlament.