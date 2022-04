Policisti med nadzorom na mejnem prehodu Starod odkrili več kršitev dovoljene teže tovornih vozil

Koper, 7. aprila - Policisti so na mejnem prehodu Starod v sredo s podjetjem Cestel poostreno nadzirali tovorna vozila, ki so vstopila v Slovenijo. Nadzorovali so predvsem težo tovornih vozil, pri tem pa ugotovili veliko kršitev. Izdali so več glob in uvedli več hitrih postopkov z izdajo odločbe, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.