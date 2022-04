Elan bo poskrbel za obnovo pol hektarja gozda nad Begunjami

Begunje na Gorenjskem, 7. aprila - Zaposleni v podjetju Elan so ob sodelovanju strokovnjakov Zavoda za Gozdove Slovenije in Agrarne skupnosti Poljče danes ob poti, ki vodi iz Begunj proti Svetemu Petru, posadili 1000 sadik avtohtonih drevesnih vrst. Ob tem so se zavezali, da bodo za drevesa pet let tudi skrbeli in tako zagotovili, da bodo zrasla.