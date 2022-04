Sindikat opozarja na odsotnost teme turizma v predvolilni kampanji

Ljubljana, 7. aprila - Strateško pomembna panoga turizma je v predvolilni kampanji povsem spregledana, so v javnem pismu slovenski javnosti in slovenski politiki opozorili v Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije. Turistična podjetja, v katerih ima država deleže, naj "postanejo eden izmed temeljev državnega pokojninskega sistema", so pozvali.