Jaklitscheva častna pokroviteljica akademije ob 30-letnici društva slovensko-avstrijskega prijateljstva

V nagovoru na akademiji je ministrica pohvalila navzoče, da so se že pred desetletji zavedali pomena dobrososedskih odnosov med Slovenjo in Avstrijo, ter njihov pozitiven vpliv na vse Slovence v Avstriji, so sporočili iz Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

"Odločili ste se, da boste gradili spoštovanje, zaupanje, dialog in prijateljske vezi, ki so ključ za uspešno sobivanje in reševanje skupnih izzivov," je povedala ministrica in poudarila, da nas večstoletna zgodovina neločljivo povezuje.

"Ob tem spoznavamo, včasih tudi s kančkom zadrege, kako malo poznamo izjemno kulturno dediščino zibelke slovenstva, pa tudi sodobno ustvarjalnost vseh generacij koroških Slovencev," je še dodala.

V okviru slavnostne akademije je predsednik društva prijateljstva Lovro Sodja podelil zahvale in priznanja posameznikom in organizacijam za njihovo podporo in sodelovanje z društvom. Priznanje za dolgoletno uspešno sodelovanje in za sofinanciranje dejavnosti društva so med drugim podelili uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Uspešno sodelovanje se odraža tudi skozi Koroške kulturne dneve, ki jih društvo izvaja skupaj z Ljubljanskim klubom koroških Slovencev. Po akademiji je ministrica v ljubljanski Galeriji Družina odprla 20. Koroške kulturne dneve v Ljubljani, ki so se začeli z odprtjem razstave slikarja in pesnika Gustava Januša, potekali pa bodo do 28. aprila.