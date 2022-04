KPK: Bolnišnice in občine pri nabavi zaščitne opreme pogosto niso zagotavljale temeljnih načel javnega naročanja

Ljubljana, 7. aprila - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v nadzoru postopkov nabav zaščitne opreme 14 bolnišnic in 23 občin ugotovila, da bolnišnice in občine pogosto niso zagotavljale temeljnih načel javnega naročanja. Nadzor je ob tem pokazal tudi dobro prakso javnih naročnikov, so sporočili s komisije.