Med vadbo ostali brez denarja in mobilnih telefonov

Krško, 7. aprila - Policisti so v zadnjih dneh na območju Posavja obravnavali več primerov tatvin iz garderob športnih objektov. Občane pozivajo, naj imajo lastnino ves čas pri sebi oziroma pod nadzorom. V torbah in oblačilih naj ne puščajo vrednih predmetov. Z upravljalci objektov pa naj se dogovorijo, da so v času vadbe vsaj garderobe zaklenjene, predlagajo.