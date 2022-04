Policijski orkester s koncertom za ukrajinske otroke

Ljubljana, 7. aprila - Policijski orkester bo danes v Logatcu pripravil koncert za begunske otroke iz Ukrajine. Koncert bo v tamkajšnji športni dvorani, po njem pa bodo pred dvorano predali tudi šolske potrebščine in igrače, ki so jih zaposleni v policiji in na ministrstvu za notranje zadeve zbrali za otroke iz Ukrajine, so sporočili s policije.