Zagorska komunala z novim vozilom za odvoz odpadkov

Zagorje ob Savi, 10. aprila - Javno podjetje Komunala Zagorje je nedavno kupilo novo smetarsko vozilo, ki je namenjeno predvsem odvozu mešanih komunalnih odpadkov ter mešane odpadne embalaže na območju okoliških krajevnih skupnosti in odvozu mešane komunalne embalaže in papirne embalaže na območju Zagorja, Kisovca in Izlak. Vrednost novega vozila znaša slabih 198.000 evrov.