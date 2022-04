Politične stranke o problematiki alkohola v Sloveniji

Celje, 7. aprila - Zavod za inovativno izobraževanje Vozim je pozval stranke, ki bodo sodelovale na volitvah v DZ, naj predstavijo pristop do pereče problematike alkohola v Sloveniji. Vseh 13 strank, ki so odgovorile na anketna vprašanja, je za preventivo, razdeljene so glede prepovedi oglaševanja alkoholnih pijač, so povedali danes na novinarski konferenci zavoda.