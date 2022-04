Policisti prijeli moškega, ki naj bi v garažni hiši v Mariboru napadel žensko

Maribor, 7. aprila - Policisti so v torek odvzeli prostost 38-letnemu moškemu z območja Maribora, za katerega sumijo, da je prejšnji teden v eni od garažnih hiš v mestu napadel žensko. Večkrat jo je udaril in ji grozil ter jo lahko telesno poškodoval, so sporočili s policije.