Fiskalni svet: Za podnebno-energetske cilje potrojiti sredstva

Ljubljana, 7. aprila - Doseganje podnebno-energetskih ciljev predstavlja v naslednjih letih enega največjih izzivov tudi za

fiskalno politiko. In medtem ko so se investicije za te namene v obdobju 2016-2020 gibale v povprečju okoli ene milijarde evrov na leto, fiskalni svet ocenjuje, da se bodo morale v desetletju do leta 2030 za skoraj trikrat povečati.