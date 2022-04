V Brežicah razstava Ženske zgodbe - mitske podobe in realnost skozi muzejske predmete

Brežice, 7. aprila - V galeriji Posavskega muzeja v Brežicah bodo drevi ob 18. uri odprli medmuzejsko razstavo Ženske zgodbe - mitske podobe in realnost skozi muzejske predmete. Njena osrednja tema so številne in raznolike vloge žensk v pretekli in sodobni družbi, ki jih bodo skušali prikazati s pomočjo muzejskih predmetov, so za STA povedali v Posavskem muzeju.