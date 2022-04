V Železnem začeli odštevati do obletnice Josepha Haydna

Železno, 10. aprila - Na konservatoriju Josepha Haydna v avstrijskem Železnem so nedavno začeli odštevati do 300-letnice rojstva skladatelja Josepha Haydna leta 2032. Takrat so predvidene številne aktivnosti. Haydnovo leto bo koordiniral konservatorij, ki je na poti, da postane zasebna univerza, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.