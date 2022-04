Na gradu Miramare bodo obnovili topove za pozdravne salve

Trst, 7. aprila - Na gradu Miramare v bližini Trsta so se začela obnovitvena dela na sedmih topovih iz 19. stoletja, ki so namenjeni streljanju pozdravnih salv. Topove, ki so na visoki terasi nad morjem, je treba skrbno obnoviti, saj so predvsem leseni nosilci močno poškodovani, so po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočili iz muzeja v gradu.