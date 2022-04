V Srebrni niti od prihodnje vlade pričakujejo ukrepe za dostojno starost

Ljubljana, 7. aprila - V združenju Srebrna nit so pregledali javno objavljene predvolilne programe političnih strank in jim sporočili svoja pričakovanja, da bi bilo v koalicijsko pogodbo prihodnje vlade vključenih čim več njihovih predlogov. Z njimi bi namreč ljudem zagotovili dostojno starost z aktivnim vključevanjem starejših, so zapisali v sporočilu.