V predelih Sydneyja zaradi nevarnosti poplav pozvali k evakuaciji ljudi

Sydney, 7. aprila - Mesec dni po katastrofalnih poplavah na vzhodu Avstralije je dele Sydneyja danes spet prizadelo močno deževje. Oblasti so zaradi zaostrenih razmer izdale ukaz za evakuacijo prebivalcev več predmestij v južnem in jugozahodnem delu tega pristaniškega mesta, saj so narasle reke ogrozile domove in poplavile ceste.