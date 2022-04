Vreme: Danes sprva pretežno oblačno

Ljubljana, 7. aprila - Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo, na severnem Primorskem pa popoldne znova pooblačilo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno oblačno, dopoldne na vzhodu še povečini sončno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 4 do 11, najvišje dnevne od 12 do 18, na vzhodu do 20 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo oblačno s padavinami, ohladilo se bo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 m. Ob morju bo pihal jugo, popoldne bo na Primorskem zapihala burja.

V nedeljo bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na vzhodu bo popoldne možna kakšna kratkotrajna ploha.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, drugod nad Evropo pa obsežno ciklonsko območje. Atlantski frontalni valovi se ob zahodnih višinskih vetrovih proti vzhodu pomikajo severno od Alp.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa povečini sončno. V sosednjih pokrajinah Italije bo tudi popoldne pretežno oblačno.

V petek bo pretežno oblačno, v sosednjih pokrajinah Italije in v Gorskem Kotarju bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo.

Biovreme: Danes in sprva v petek vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem. V petek popoldne se bo vremenska obremenitev krepila.