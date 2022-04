Po padcu z obzidja Celjskega gradu na zdravljenje v bolnišnico

Celje, 7. aprila - V sredo zvečer je na Celjskem gradu občan padel z grajskega zidu 40 metrov globoko. Gasilci Poklicne gasilske enote Celje so ga rešili z vrvno tehniko in specialnim vozilom ter ga predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.