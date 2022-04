Hokejistke na SP divizije I-B

Ljubljana, 7. aprila - Slovenska ženska hokejska reprezentanca se je danes odpravila na svetovno prvenstvo divizije I-B, ki bo od 8. do 14. aprila na Poljskem, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije. V Katovicah se bo Slovenija v tretjem kakovostnem razredu ženskega hokeja pomerila z Italijo, Kazahstanom, Južno Korejo, Kitajsko in Poljsko.