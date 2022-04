Dončić do zmage z Dallasom, Dragić še na bolniški

Detroit, 7. aprila - Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik je slovenski košarkar Luka Dončić, so pred začetkom končnice severnoameriške lige NBA v dobri formi. Tokrat so na gostovanju pri Detroit Pistons zmagali s 131:113, Dončić pa je k zmagi prispeval 26 točk, osem skokov in 14 podaj. Brooklyn Nets Gorana Dragića so dobili mestni derbi, a je Dragić še na bolniški.