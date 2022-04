Everton v vse težjem položaju

London, 6. aprila - Nogometaši Evertona so se nadejali, da bodo po zaostali tekmi 19. kroga angleškega prvenstva proti predzadnjemu Burnleyju prišli v nekoliko bolj varne vode, a so se v boju za obstanek znašli še v težjem položaju. Na gostovanju so izgubili z 2:3 in imajo zdaj na 17. mestu le še točko prednosti pred Burnleyjem, ki je prehitel Watford.