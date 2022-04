Newyorške borze končale v rdečem

New York, 6. aprila - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delnice na Wall Streetu so se v povprečju pocenile drugič zapored, saj je zapisnik zadnjega sestanka odbora za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve okrepil pričakovanja o agresivnem zaostrovanju denarne politike v ZDA, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.