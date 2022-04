Dnevnik o vlogi in ugledu poslancev (7. 4.)

Ljubljana, 6. aprila - Zoran Potič v komentarju Poslanec naj bo piše, da je glede na slovensko ustavo jasno, da so predstavniki ljudstva poslanci. Glede na raziskave javnega mnenja pa je ugled poslancev in politike na dnu. Avtor meni, da je razlogov, zakaj je slovenska javnost uničujoče kritična do poslancev, več.