Delo o odpravljanju ukrepov proti covidu-19 (7. 4.)

Ljubljana, 6. aprila - Janez Tomažič v komentarju Razmislek o odpravi mask piše o sproščanju ukrepov proti covidu-19. Virus se s toplejšim vremenom namreč umika in zdi se, da bomo nanj do jeseni pozabili. Slovenija je ukrepe ublažila februarja, pri režimu pa je bila liberalnejši kot druge države. Te jih zdaj odpravljajo in so v nekaterih primerih naredile še korak dlje.