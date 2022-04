Madžarski AutoWallis zaključil prevzem Avto Aktiva

Ljubljana, 6. aprila - Madžarsko podjetje AutoWallis je zaključilo odkup dejavnosti in nakup nepremičnin slovenskega podjetja Avto Aktiv, ki prodaja in servisira vozila BMW, Mini, Toyota in Suzuki. Zdaj razmišlja tudi o širitvi svoje prisotnosti na slovenskem trgu s pomočjo začetka prodaje dodatnih avtomobilskih znamk, so sporočili iz AutoWallisa.