Primorska avtocesta med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani spet odprta, zastoj ostaja

Brezovica, 6. aprila - Primorska avtocesta med priključkoma Logatec in Vrhnika proti Ljubljani je po odpravi posledic prometne nesreče spet odprta, a promet za zdaj poteka le po prehitevalnem pasu. Zastoj tako ostaja in sega do počivališča Lom. Daljši zastoji so tudi na vzporedni regionalni cesti tako pred Logatcem kot pred Vrhniko, poroča prometnoinformacijski center.