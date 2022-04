Primorska avtocesta zaprta med Logatcem in Vrhnika proti Ljubljani

Brezovica, 6. aprila - Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila naknadno, zaprta med priključkoma Logatec in Vrhnika proti Ljubljani. Pri prometni nesreči med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani pa promet sedaj poteka po prehitevalnem pasu, poroča prometnoinformacijski center.

Daljši zastoj je med Logatcem in Vrhniko. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Uncem in Brezovico. Zastoji so tudi na vzporedni cesti pred Vrhniko in pred Brezovico.