Ema zaenkrat ne priporoča drugega poživitvenega odmerka za vse

Amsterdam, 6. aprila - Evropska agencija za zdravila (Ema) trenutno ne priporoča drugega poživitvenega odmerka cepiva proti covidu-19 za vse državljane. Za splošno priporočilo je namreč trenutno prezgodaj, so sporočili danes. Je pa po njihovem četrti odmerek smiseln za starejše od 80 let, so dodali.