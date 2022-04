Odpoklic izdelka Kinder Schoko Bons 125g

Ljubljana, 6. aprila - Distributer Atlantic Trade je iz prodaje preventivno odpoklical izdelek Kinder Schoko Bons 125g proizvajalca Ferrero. Izdelek so odpoklicali zaradi suma na prisotnost bakterije salmonela, čeprav nobeden izmed izdelkov Kinder, ki so prisotni na slovenskem trgu, ni bil pozitiven na testu in niso prejeli nobenih pritožb potrošnikov.