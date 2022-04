ZDA uvedle sankcije proti ruskemu zunanjemu ministru, bankam in Putinovima hčerkama

Washington, 6. aprila - ZDA so danes uvedle nov sveženj sankcij proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino, med drugim proti zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu ter hčerkama predsednika Vladimirja Putina Katerini Tihonovi in Mariji Putinovi. Sankcije sta dobili tudi ruski banki Sberbank in Alfa Bank.