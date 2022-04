GZS predstavila javna razpisa za digitalizacijo in spodbujanje investicij

Ljubljana, 6. aprila - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je danes predstavila namene, cilje in merila javnih razpisov za digitalizacijo gospodarstva in za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost. Po besedah generalnega direktorja GZS Aleša Cantaruttija gre za dva temelja prihodnjega razvoja ne le Slovenije, ampak tudi EU.